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"Гарантийный фонд" будет помогать с первоначальным взносом для госипотеки

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ОАО "Гарантийный фонд" будет помогать решать вопросы с первоначальным взносом для участников государственной ипотечной компании. Об этом сегодня, 17 июня 2022 года, на заседании депутатской группы "Элдик" сообщил заместитель председателя правления ОАО "Гарантийный фонд" Алтымыш Туратбеков.

По его словам, предлагается внести изменения в Закон КР "О гарантийных фондах КР".

"Изменения направлены на рассмотрение возможности предоставления гарантий участникам государственных жилищных программ в целях оказания содействия решению социально значимого жилищного вопроса граждан Кыргызской Республики. Поскольку механизмом предоставления гарантии устраняется проблема предоставления первоначального взноса, которая затрудняет возможность участия граждан в государственной жилищной программе и последующем получении льготного финансирования", - сказал Туратбеков.


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URL: https://www.vb.kg/419425
Теги:
банковский сектор, ипотека, Кыргызстан
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