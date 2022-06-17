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Наркомана посадить не успели

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- Ольга Новгородцева
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7 июня вынесено судебное решение в отношении С.у. Жаныбека (имя изменено по этическим соображениям).

Началось все с того, что 9 января 2019 года в милицию поступило заявление от некой гражданки. Та письменно жаловалась на своего 22-летнего сына, который, находясь в длительном запое и неадекватном состоянии, матерится и угрожает двумя ножами малолетней сестренке.

Мать рассказала также, что сын употребляет наркотики. И она до такой степени уже устала от его выходок, что готова сама отправить его в тюрьму.

При осмотре дома, где жил и хулиганил Жаныбек, оперативники обнаружили стеклянную банку с зеленым веществом со специфическим запахом конопли (вместе с банкой – 545 граммов). Обнарукжили и изъяли кухонные ножи, которые Жаныбек намеревался использовать в качестве холодного оружия.

Жаныбеку предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – хулиганство и незаконное хранение наркотических веществ...

Что случилось дальше и каким образом парень оказался на свободе – неизвестно. Однако в мае этого года, когда уголовное дело наконец поступило в суд для рассмотрения по существу, выяснилось, что обвиняемый – в бегах и объявлен в розыск.

На тот момент Жаныбек был уже мертв. В ночь с 27 на 28 ноября прошлого года, скрываясь от следствия и суда, он выпивал с приятелем. Между ними вспыхнула ссора, приятель обвинил Жаныбека в краже своего кошелька и жестоко его избил. Жаныбек так и умер, не обращаясь за медицинской помощью.

Приятель-убийца уже задержан, против него возбуждено уголовное дело, следствие завершено, дело находится на рассмотрении в суде.

А уголовное дело по обвинению Жаныбека С.у. прекращено в связи с его смертью.


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URL: https://www.vb.kg/419427
Теги:
наркотики, суд, Кыргызстан, гашиш, правоохранители, правоохранительная система
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