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Приняты ограничительные меры в отношении более 1 тысячи налогоплательщиков

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- Назгуль Абдыразакова
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ГНС продолжает принимать ограничительные меры в отношении налогоплательщиков, имеющих признанную налоговую задолженность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по состоянию на 1 июня службы судебных исполнителей на основании заявления налоговых органов приняли превентивные меры в отношении 1001 налогоплательщика, имеющего задолженность по налогам и страховым взносам на общую сумму 7 миллиардов 683,9 миллиона сомов.

В числе принятых превентивных мер ограничения, связанные с выездом за пределы республики, и ряд других запретов.

По результатам проведенной работы 251 налогоплательщик погасил задолженность на общую сумму в 42,3 миллиона сомов.

ГНС призывает налогоплательщиков своевременно погашать имеющуюся задолженность по налогам и страховым взносам во избежание нежелательных правовых последствий.

Напомним, что к налогоплательщикам, имеющим признанную налоговую задолженность в сумме более 100 тысяч сомов, может быть применен запрет на:

– выезд за пределы страны;

– совершение каких-либо действий по регистрации движимого или недвижимого имущества;

– совершение банковских операций;

– смену фамилии, имени, отчества должника и других паспортных данных;

– выдачу выигрышей в лотереях, денежных средств и/или другого имущества, полученных в качестве дара, материальной помощи или наследства, и другие меры


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URL: https://www.vb.kg/419428
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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