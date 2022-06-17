Улукбек Марипов провел встречу с Султаном бин Абдурахманом Аль-Маршадом

В городе Эр-Рияде чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбек Марипов провел встречу с исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном бин Абдурахманом Аль-Маршадом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили ход реализации совместных проектов, а также проведение запланированных мероприятий на ближайшее время.

Посол высоко оценил деятельность Саудовского фонда развития в Кыргызстане с целью поддержки экономического развития страны, в то числе реализацию различных проектов в сфере здравоохранения, водоснабжения, сельского хозяйства, ирригации, дорог и строительства школ.

В свою очередь Султан Аль-Маршад отметил, что между правительством Кыргызстана и Саудовским фондом развития сложилось тесное сотрудничество и фонд готов продолжить с ним тесное взаимодействие.

Стороны договорились наращивать двустороннее сотрудничество и реализовать в перспективе ряд совместных проектов, направленных на развитие Кыргызстана.