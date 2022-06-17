Погода
$ 80.49 - 81.49
€ 85.80 - 86.80

Улукбек Марипов провел встречу с Султаном бин Абдурахманом Аль-Маршадом

146  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Эр-Рияде чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбек Марипов провел встречу с исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном бин Абдурахманом Аль-Маршадом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили ход реализации совместных проектов, а также проведение запланированных мероприятий на ближайшее время.

Посол высоко оценил деятельность Саудовского фонда развития в Кыргызстане с целью поддержки экономического развития страны, в то числе реализацию различных проектов в сфере здравоохранения, водоснабжения, сельского хозяйства, ирригации, дорог и строительства школ.

В свою очередь Султан Аль-Маршад отметил, что между правительством Кыргызстана и Саудовским фондом развития сложилось тесное сотрудничество и фонд готов продолжить с ним тесное взаимодействие.

Стороны договорились наращивать двустороннее сотрудничество и реализовать в перспективе ряд совместных проектов, направленных на развитие Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419429
Теги:
Саудовская Аравия, Кыргызстан, Улукбек Марипов, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  