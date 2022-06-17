Адвокат: Судья нарушил конституционные права Казакпаева на жизнь и здоровье

11 июня в соцсети "Фейсбук" пользователь под именем "Бакыт Бакыт" опубликовал пост от имени Раушан Айткуловой (супруги адвоката Икрамидина Айткулова, который защищал интересы Марата Казакпаева). В нем говорится, что на заседании 29 апреля 2022 года в Первомайском суде судье Марату Сыдыкову в ходе процесса были переданы документы консилиума врачей о тяжелом состоянии подсудимого Марата Казакпаева, и адвокатом Икрамидином Айткуловым было заявлено ходатайство об изменении ему меры пресечения. Однако судья отказал в удовлетворении ходатайства.

Икрамидин Айткулов рассказал vb.kg о том, что дважды подавал ходатайство об изменении меры пресечения. Марат Казакпаев сильно болел и к тому же истек годичный срок содержания его под стражей, и встал вопрос о продлении или изменении меры пресечения.

"На последнем заседании с участием Марата Казакпаева я еще раз поднимал этот вопрос, уже после того как были готовы результаты обследования врачей из больницы, где он лежал в стационаре и проходил лечение. Документы были переданы от врачей через родственников. Я подал ходатайство об изменении ему меры пресечения. Его болезнь входила в перечень, который утвержден кабинетом министров как заболевание, при котором нельзя содержать под стражей", - сказал адвокат.

По его словам, врачи указали, что Казакпаеву нужно медикаментозное лечение и что он должен быть под наблюдением, но при этом они не дали четких рекомендаций о том, что его нельзя содержать под стражей по состоянию здоровья.

Он также считает, что Икрамидин Айткулов рассказал vb.kg о том, что дважды подавал ходатайство об изменении меры пресечения. По словам адвоката, суд в первую очередь должен был смотреть на права обвиняемого, и тут шла речь о его праве на жизнь и здоровье. В связи с этим Икрамидин Айткулов намеревается ставить вопрос об ответственности судьи в дисциплинарной комиссии при Совете судей.