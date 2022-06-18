В Бишкеке отметят День йоги

Сегодня в 18:00 часов на площадке перед кинотеатром "Ала-Тоо" пройдет масштабное мероприятие по случаю празднования 8-го Международного дня йоги. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Данное мероприятие проводится посольством Индии в КР и мэрией города Бишкек.

Празднование Дня йоги будет состоять из двух компонентов: массовое занятие йогой на аллее перед памятником Курманжан Датке и культурную программу.

Около 500 участников будут выполнять упражнения из йоги под руководством опытных инструкторов.

Основной целью мероприятия является привлечение граждан к здоровому образу жизни и активному отдыху после пандемии Covid-19.

В 2014 году ООН приняла резолюцию о праздновании Международного дня йоги. Резолюцию поддержали 177 стран, в том числе и Кыргызская Республика. С тех пор все вместе, взрослые и дети, мужчины и женщины собираются вместе и занимаются йогой. Последние семь лет Международный день йоги очень успешно отмечался в Бишкеке и других городах Кыргызстана.