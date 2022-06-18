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Омбудсмен посетила ИВС где граждане были подвергнуты избиениям

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- Бактыгуль Акжолова
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В аппарат омбудсмена 16 июня поступила информация об избиении задержанных в Аламудунском УВД города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, омбудсмен Атыр Абдрахматова вместе с сотрудниками аппарата прибыли в Аламединский УВД для выяснений обстоятельств на месте. В Аламединском УВД выяснилось, что задержанных увезли в ИВС Бишкекского УВД, а по прибытию в ИВС Бишкекского УВД было установлено, что из Аламединского УВД к ним никого не доставляли.

При поиске задержанных, двоих задержанных нашли в ИВС Сокулукского УВД, а один оказался в ИВС Московского УВД. Омбудсмен лично встретилась с ними и побеседовала.

Двое задержанные в Сокулукском ИВС отказались писать жалобу, у одного было заметно припухлость правого глаза. А другой задержанный находящийся в ИВС Московского УВД написал заявление на применение к нему жестокого обращения со стороны сотрудником правоохранительных органов. По данному случаю в аппарате Омбудсмена ведется соответствующая работа.

Следует отметить, что сотрудники Аламединского УВД препятствовали работе омбудсмена и в связи, с чем на месте был составлен АКТ. По нему будет проведена соответствующая работа.

Отметим, согласно статье 56 Конституции КР никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство видам обращения или наказания.


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URL: https://www.vb.kg/419442
Теги:
ИВС, омбудсмен, Кыргызстан
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