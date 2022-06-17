Бакыт Бакетаев поблагодарил посла РК в Кыргызстане за оперативность

Политолог, вице-президент Международной ассоциации по контролю биологических исследований (МАКБИ) Бакыт Бакетаев поблагодарил чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Кыргызстане Рапиля Жошыбаева за работу, направленную на укрепление и развитие братских, партнерских отношений между нашими государствами и народами.

В начале июня Международная ассоциация по контролю биологических исследований (МАКБИ) обратилась к президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

В своем обращении ассоциация предлагала властям РК отказаться от строительства биолаборатории близ границы с Кыргызстаном. Либо обеспечить максимально жесткий контроль с возможностью доступа к исследованиям международных специалистов. Подобные объекты таят потенциальную угрозу не только стране размещения, но и многим соседним государствам в случае природных или техногенных катастроф. Биологическая опасность носит неконтролируемый характер.

Письмо было передано в посольство Республики Казахстан, и, к чести дипломатов, реакция была незамедлительной. В своем ответном письме чрезвычайный и полномочный посол РК в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев заверил, что обращение передано в соответствующий орган Казахстана.

Хотелось бы отметить, что далеко не каждое диппредставительство отличается подобной расторопностью. Это говорит о высоком уровне профессионализма сотрудников посольства Казахстана и заинтересованности в активном сотрудничестве. Ведь класс дипломатов выражается не только в наличии тесных контактов с местными госструктурами, но с гражданским сообществом.

Стоит также отметить, что Кыргызстан имеет довольно ограниченное число диппредставительств за рубежом, в отличие от Казахстана. И зачастую в случае возникновения проблем наши граждане в странах, где нет посольств Кыргызской Республики, регулярно обращаются именно к казахстанским дипломатам, которые всегда охотно идут навстречу и помогают кыргызстанцам не ставя никаких условий. Относятся в прямом смысле по-братски, отзывчиво, в чем я лично неоднократно убеждался.