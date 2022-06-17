ГКНБ: Независимость не является собственностью одной взятой партии

В ГКНБ КР прокомментировали заявление члена политической партии "Бутун Кыргызстан", которое было опубликовано на сайте russkie.org.

"25 мая 2022 года сайте russkie.org вышла статья "Гуманитарная помощь Донбассу объединила разные нации", в которой рассказывается о том, что партия "Бутун Кыргызстан" предоставила гуманитарную помощь жителям Донбасса. При этом активный член партии "Бутун Кыргызстан" Динара Чолпонова заявила следующее: "А простые люди говорят: пусть бы Путин взял нас – Киргизию – к себе, в Россию. Потому что российский президент заботится о своём народе. А в России ведь живут не только русские, но и те же сибирские киргизы, якуты, буряты и множество других народностей – и все живут мирно, потому что это их дом".

В этой связи ГКНБ КР сообщает, что подобные заявления отдельных членов партии "Бутун Кыргызстан" полностью противоречат официальной позиции властей Кыргызстана и соответственно мнению всего народа Кыргызстана.

Независимость не является собственностью одной взятой партии, а достоянием всего народа Кыргызстана!

ГКНБ КР призывает отдельных членов политических партий и организаций воздержаться от провокационных заявлений, наносящей урон конституционному строю государства", - говорится в заявлении ГКНБ.