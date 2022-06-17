Взял предоплату и скрылся. Оперы Ленинского УВД задержали "мошенника"

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

По данным пресс-службы, 10 июня 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка Д.З. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени А.

"Подозреваемый в начале октября 2021 года, войдя в доверие, обманным путем познакомился с потерпевшей под вымышленным именем К.А. Заинтересовав потерпевшую тем, что закажет из Республики Кореи автомашину марки KIA Q3", взял у нее предоплату в сумме 150 долларов США. После чего через несколько дней снова завладел денежными средствами в сумме 500 долларов США и, потратив их на другие цели, скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека, возбуждено уголовное дело по статье 209 ч.2 ("Мошенничество") УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района был установлен и задержан подозреваемый З.А., 1993 года рождения, который доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого З.А. к другим фактам аналогичных преступлений.

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