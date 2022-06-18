В этом году планируется проведение Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане

На днях состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Мусы Джаманбаева с министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны отметили динамичное развитие двустороннего сотрудничества в сфере культуры и искусства, активный взаимный культурный обмен, в том числе между приграничными областями Кыргызстана и Узбекистана, а также обсудили дальнейшие перспективы укрепления связей в области культуры.

Помимо этого, отдельно рассмотрен вопрос проведения Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане в текущем году, а также возможности развития сотрудничества в сфере подготовки кадров в области культуры и искусства.