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В этом году планируется проведение Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Мусы Джаманбаева с министром культуры Республики Узбекистан Озодбеком Назарбековым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны отметили динамичное развитие двустороннего сотрудничества в сфере культуры и искусства, активный взаимный культурный обмен, в том числе между приграничными областями Кыргызстана и Узбекистана, а также обсудили дальнейшие перспективы укрепления связей в области культуры.

Помимо этого, отдельно рассмотрен вопрос проведения Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане в текущем году, а также возможности развития сотрудничества в сфере подготовки кадров в области культуры и искусства.


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URL: https://www.vb.kg/419453
Теги:
Узбекистан, культура, Кыргызстан
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