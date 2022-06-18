МИД информирует по поводу сбитого насмерть пешехода из КР в РФ

Относительно опубликованной в СМИ информации о том, что "в Питере кыргызстанца насмерть сбило авто. Виновник заявил об угоне и сжег машину", Министерство сообщает следующее.

16 июня в городе Всеволожске Ленинградской области Российской Федерации водитель Е.Р.С совершил наезд на гражданина Кыргызской Республики О.А.Д., 1980 г.р., после чего оставил место совершения дорожно-транспортного происшествия. В результате пешеход О.А.Д. от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Данный вопрос находится на особом контроле Канцелярии (Отделения) Посольства в г. Санкт-Петербурге, оказывается необходимое содействие в репатриации тела умершего гражданина Кыргызской Республики.