Погода
$ 80.25 - 81.25
€ 84.12 - 85.12

МИД информирует по поводу сбитого насмерть пешехода из КР в РФ

300  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Относительно опубликованной в СМИ информации о том, что "в Питере кыргызстанца насмерть сбило авто. Виновник заявил об угоне и сжег машину", Министерство сообщает следующее.

16 июня в городе Всеволожске Ленинградской области Российской Федерации водитель Е.Р.С совершил наезд на гражданина Кыргызской Республики О.А.Д., 1980 г.р., после чего оставил место совершения дорожно-транспортного происшествия. В результате пешеход О.А.Д. от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Данный вопрос находится на особом контроле Канцелярии (Отделения) Посольства в г. Санкт-Петербурге, оказывается необходимое содействие в репатриации тела умершего гражданина Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419454
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  