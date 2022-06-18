Меркель объяснила свой выбор в пользу российского газа

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила свой прежний выбор в пользу российского трубопроводного газа вместо сжиженного из других стран. Об этом она высказалась в интервью агентству RND.

По ее словам, выбор в пользу российского топлива был обусловлен его выгодой для промышленности.

"Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США", - пояснила экс-канцлер Германии.

Ранее сообщалось, что в интервью RND Меркель также назвала возможную причину конфликта на Украине. По ее мнению, ею могла оказаться ее отставка с поста главы немецкого правительства. "Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения", - отметила она.

Источник:lenta.ru