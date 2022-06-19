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Торобаев проверил ход подготовки к ОЗП и строительства участков трассы

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- Назгуль Абдыразакова
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Зампредседателя кабинета министров Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Нарынскую и Иссык-Кульскую области ознакомился с ходом подготовки к осенне-зимнему периоду и строительством дорог. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, на месторождении Кара-Кече, расположенного в Джумгальском районе, Бакыт Торобаев встретился с руководителями ЗАО "Шарбон" и ГП "Кыргызкомур", которые озвучили проблемные вопросы.

По итогам встречи, Торобаев дал ряд поручений государственным органам по решению поднимаемых угольными компаниями вопросов.

Вместе с этим, зампредседателя рекомендовал руководителям угледобывающих предприятий выполнять свои обязательства по поставкам угля на ТЭЦ города Бишкек и населению, отметив необходимость в ближайшее время начать поставки угля, при этом строго соблюдать нормы промышленной и экологической безопасности.

Далее Бакыт Торобаев на топливной базе в городе Балыкчы встретился с частными перевозчиками. Замглавы кабмина выслушал их проблемы, отметил важную роль перевозчиков угля в успешном прохождении предстоящего ОЗП и дал государственным органам и ГП "Кыргызкомур" поручения по решению поднимаемых перевозчиками вопросов.

Кроме этого, Бакыт Торобаев посетил участок строительства железной дороги Балыкчы-Кочкор. Генеральный директор ГП "НК" Кыргыз темир жолу" Азамат Сакиев информировал о ходе строительства железной дороги. Построен 1 км железной дороги, сейчас строятся нижние пути. Отметим, что ГП "НК "Кыргыз темир жолу" проводится работа по реализации проекта строительства железной дороги "Балыкчы-Кочкор" протяженностью 63 км.


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URL: https://www.vb.kg/419463
Теги:
Бакыт Торобаев, дороги, строительство, кабмин
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