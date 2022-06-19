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Детей из малоимущих семей Оша отправили в детский лагерь на Иссык-Куле

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации мэрия города Ош отправила 25 детей из малоимущих, малообеспеченных семей (в том числе сирот и полусирот) в санаторий "Алтын балалык" (город Чолпон-Ата). Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, ребятам там проведут 10 дней, в ходе которых им окажут необходимую помощь, в том числе медицинскую, реабилитационную поддержку.

В рамках мероприятия по отправки детей, заведующий отделом социального развития мэрии города Ош Нурлан Закиров отметил, что всего в данный санаторий будет отправлено два потока по 25 детей. Второй поток начнется 29 июня.


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URL: https://www.vb.kg/419464
Теги:
дети, Ош, Чолпон-Ата
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