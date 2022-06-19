Акылбек Жапаров и Александр Новак обсудили комплекс актуальных вопросов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком в рамках участия в XXV Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, во встрече также принял участие президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Акылбек Жапаров отметил динамичное развитие сотрудничества в нефтегазовой отрасли между двумя странами и заинтересованность в укреплении и наращивании сотрудничества в энергетической сфере.

Александр Новак, в свою очередь, выразил готовность в развитии и укреплении двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере.

Стороны обсудили комплекс актуальных вопросов.