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Акылбек Жапаров и Александр Новак обсудили комплекс актуальных вопросов

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- Бактыгуль Акжолова
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком в рамках участия в XXV Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, во встрече также принял участие президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Акылбек Жапаров отметил динамичное развитие сотрудничества в нефтегазовой отрасли между двумя странами и заинтересованность в укреплении и наращивании сотрудничества в энергетической сфере.

Александр Новак, в свою очередь, выразил готовность в развитии и укреплении двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере.

Стороны обсудили комплекс актуальных вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/419465
Теги:
Акылбек Жапаров, Россия, Кыргызстан, кабмин
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