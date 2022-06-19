Что ждет кыргызстанку, которая воспитала ребенка, найденного на лавочке?

Относительно опубликованной в СМИ информации о том, что кыргызстанка 4 года воспитывала девочку, найденную на лавочке в Москве, министерство иностранных дел сообщает следующее.

16 июня 2022 года гражданка Кыргызской Республики М.З., 1974 г.р., обратилась в посольство с целью оформления документов на несовершеннолетнюю А. При этом в процессе уточнения обстоятельств сотрудниками Посольства и Представительства МВД Кыргызстана в России было выяснено, что гражданка М.З. четыре года назад нашла ребенка в подъезде дома и, будучи бездетной, решила оставить ребенка. При этом из-за незнания требований законодательства в органы опеки и полиции не обращалась.

В соответствии с требованиями законодательств Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также в целях определения правового статуса и обеспечения защиты прав и законных интересов ребенка и гражданки было принято решение о заявлении данного факта в правоохранительные органы Российской Федерации.