Погода
$ 79.37 - 80.37
€ 83.50 - 84.50

Что ждет кыргызстанку, которая воспитала ребенка, найденного на лавочке?

265  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Относительно опубликованной в СМИ информации о том, что кыргызстанка 4 года воспитывала девочку, найденную на лавочке в Москве, министерство иностранных дел сообщает следующее.

16 июня 2022 года гражданка Кыргызской Республики М.З., 1974 г.р., обратилась в посольство с целью оформления документов на несовершеннолетнюю А. При этом в процессе уточнения обстоятельств сотрудниками Посольства и Представительства МВД Кыргызстана в России было выяснено, что гражданка М.З. четыре года назад нашла ребенка в подъезде дома и, будучи бездетной, решила оставить ребенка. При этом из-за незнания требований законодательства в органы опеки и полиции не обращалась.

В соответствии с требованиями законодательств Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также в целях определения правового статуса и обеспечения защиты прав и законных интересов ребенка и гражданки было принято решение о заявлении данного факта в правоохранительные органы Российской Федерации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419468
Теги:
дети, посольство, Россия, Москва, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  