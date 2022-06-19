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Акылбек Жапаров поздравил работников водной системы с праздником

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поздравил работников водной системы с профессиональным праздником - Днем работников водного хозяйства Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Ниже приводим текст поздравления:

"Уважаемые работники водного хозяйства!

От имени кабинета министров поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников водного хозяйства Кыргызской Республики!

Вода – это бесценный источник энергии! Без воды невозможно представить существование человечества и всего живого на земле.

Ваша ежедневная работа, направленная на обеспечение сельскохозяйственных угодий водой, имеет огромное экономическое значение для страны.

В настоящее время восстановлению и развитию ирригационной сети уделяется большое внимание. На эти цели выделены необходимые финансовые ресурсы. Благодаря предпринимаемыми мерам уже в ближайшее время мы должны решить проблему поливной воды, провести ремонт действующих оросительных сетей и построить новые каналы, что позволит увеличить площадь орошаемых земель.

Одновременно важно использовать самые передовые технологии в области капельного орошения, бурения новых скважин и использования имеющихся водных ресурсов.

Убежден, что сообща нам удастся своевременно и в полном объеме решить все поставленные задачи.

В этот праздничный день хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов в работе и жизни!


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URL: https://www.vb.kg/419475
Теги:
Акылбек Жапаров, вода, праздник
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