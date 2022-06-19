Кыргызстанец признан лучшим на музыкальном конкурсе Хомусист-виртуоз мира

В Якутске прошел III Международный конкурс "Хомусист - виртуоз мира" на котором были определены девять лучших исполнителей. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры. По ее данным, одним из лучших исполнителей-виртуозов назван старший преподаватель университета культуры и искусств имени Бубусара Бейшеналиевой из Кыргызстана Кутманалы Султанбеков. Сообщается, что он получил приглашение от президента Немецкой ассоциации варганистов.

Всего за почетное звание "Виртуоз мира" боролись 38 участников из 9 стран и 11 регионов. По решению международного жюри победителями стали Раджашекар Бимачар (Индия), Кутманаалы Султанбеков (Кыргызстан), Эркин Алексеев (Якутия), Варвара Степанова (Якутия), Гукон Фукико (Япония), Евгений Сарыглар (Тува) и др.