Шольц оценил политику Меркель по России

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил политику своей предшественницы на посту Ангелы Меркель по отношению к России. О своем отношении к решениям Меркель он рассказал в интервью Die Welt.

"Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной", - поделился своим мнением канцлер.

Ранее Меркель заявила, что Россия не использовала газ в качестве оружия во время обсуждения запуска трубопровода "Северный поток 2" в последние годы. По ее словам, на Западе в то время было распространено мнение о том, что Россия якобы перестанет прокачивать газ через Украину после ввода газопровода в эксплуатацию.

При этом Меркель отметила, что Запад гарантировал Украине продолжение транзита газа через ее территорию. Кроме того, к 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию, "Северный поток 2" так и не заработал.

Источник: lenta.ru