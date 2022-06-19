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Шольц оценил политику Меркель по России

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- Соня Ким
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Канцлер Германии Олаф Шольц оценил политику своей предшественницы на посту Ангелы Меркель по отношению к России. О своем отношении к решениям Меркель он рассказал в интервью Die Welt.

"Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной", - поделился своим мнением канцлер.

Ранее Меркель заявила, что Россия не использовала газ в качестве оружия во время обсуждения запуска трубопровода "Северный поток 2" в последние годы. По ее словам, на Западе в то время было распространено мнение о том, что Россия якобы перестанет прокачивать газ через Украину после ввода газопровода в эксплуатацию.

При этом Меркель отметила, что Запад гарантировал Украине продолжение транзита газа через ее территорию. Кроме того, к 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию, "Северный поток 2" так и не заработал.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/419480
Теги:
Германия
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