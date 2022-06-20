Акылбек Жапаров: Кыргызстан - страна спортсменов и любителей спорта

Кыргызстан - страна спортсменов и любителей спорта. Об этом сказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на церемонии открытия чемпионата Азии среди кадетов и юношей до 23 лет по греко-римской, вольной и женской борьбе.

Он отметил, что в чемпионате принимают участие около 2 тысяч спортсменов из более 40 стран мира.

"Борьба - древняя игра, оставшаяся нам от предков. Мы очень гордимся нашими победителями Олимпийских игр: Канатом Бегалиевым, Русланом Тумонбаевым, Айсулуу Тыныбековой, Акжолом Махмудовым, Мээрим Жуманазаровой.

Валентина Шевченко 7 раз стала чемпионом мира. В Кыргызстане около 50 тысяч ребят занимаются спортом в спортивных школах, спорткомплексах и различных спортивных учреждениях и кружках. Мы заинтересованы в развитии спорта и укреплении здоровья населения", - сказал Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул, что по поручению главы государства будет построен стадион, рассчитанный на 22 тысячи посадочных мест, также будет построен спортивный зал Национальной сборной по женской борьбе.

"Во всех школах республики будут построены спортивные залы, которые позволят взращивать талантливых спортсменов для большого спорта", - сказал глава кабинета министров.

Акылбек Жапаров пожелал участникам чемпионата больших успехов.