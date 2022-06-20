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Женщину судили за "межнац". Оказалось, она просто хулиганка

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- Ольга Новгородцева
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Под утро 19 сентября прошлого года в милицию поступил вызов: некий таксист, находясь на бульваре Эркиндик, возле одного из кафе, попал в затруднительное положение.

Приехавшие на место оперативники застали следующую картину: на работника службы такси нападают три агрессивные женщины. Особенно усердствует одна – явно нетрезвая. Кричит, обзывает таксиста мырком, "понаехавшим", интересуется его пропиской, угрожает проблемами... Дальше – отборный мат.

Присутствовавший при этом гражданин тоже обратился к милиционерам с устным заявлением: эта же самая агрессивная дама разбила его сотовый телефон...

Даму задержали, свозили на освидетельствование в наркологию, заставили написать объяснительную. А вскоре и обвинение предъявили.

Согласно заключению Государственной экспертной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, представленный на исследование материал содержит высказывания враждебного, агрессивного, уничижительного характера по отношению к лицам определенной региональной группы; смысловая направленность исследованного материала - формирование и подкрепление идеи разобщения путем выражения отрицательного отношения к определенной региональной группе и ее отдельному представителю.

Какой именно материал был представлен для исследования? Стенограмма полувнятных выкриков гражданки (назовем ее Чолпон) в адрес водителя такси: "Дебил конченый... Приехал в город, что-то качает... Мырки понаехали со своим "даканса"... Непонятные всякие там понавезли бородачей..." Нецензурную лексику, разумеется, опускаем.

По итогам досудебного производства Чолпон получила уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК КР. А это – ни много ни мало – разжигание межрегиональной розни. Весьма тяжкое уголовное преступление.

Чолпон 44 года, у нее высшее образование и в прошлом никаких проблем с законом. Каж же она докатилась до такой серьезной уголовщины?

Из показаний обвиняемой:

"В тот день мы встретились с подружками, сидели в кафе и выпили. Потом, когда вышли, подъехала машина такси, и мы сели. Приехав, куда нам надо было, подруга Оксана хотела расплатиться и не нашла свой кошелек. Попросили водителя такси вернуться назад в кафе и начали искать. Когда хотели посмотреть в машине, водитель такси возмущался, что кошелек ищут в его машине, и у нас с водителем была перепалка, но только с целью найти кошелек.

В это время двое парней начали снимать на камеру, и я возмущалась, хотела прикрыть рукой камеру, а парень уронил свой телефон. Потом мы пришли к примирению, я ему возместила ущерб за телефон, и конфликт был исчерпан. Никого не призывала к каким-либо действиям, не разжигала никакой межрегиональной розни. Возможно, выражалась нецензурной бранью, но это было не с целью призыва к чему-либо".

На заседании Первомайского райсуда 26 мая 2022 года еще раз подробно изучили экспертное заключение, касающееся бранных высказываний Чолпон в адрес таксиста. Оказалось, что это заключение не такое уж и страшное. "Представленный на исследование материал не содержит лингвистических признаков побуждений (призывов) к действиям против определенных групп лиц, при этом прежде всего речь идет о бранных словах и выражениях, расцениваемых с позиций непристойности и нецензурности".

Вот так совершенно по-разному можно трактовать одно и то же заключение экспертов.

Из решения суда:

"Суд отмечает, что в целом обвинение ошибочно пришло к выводу о том, что действия подсудимой образуют состав какого-либо уголовно наказуемого деяния, органы досудебного производства не собрали бесспорных доказательств вины подсудимой, поскольку анализ собранных по делу доказательств и установленные судом обстоятельства по делу не дают оснований прийти к выводу о наличии в ее действиях преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК КР.

Следовательно, она подлежит оправданию по данному предъявленному обвинению за отсутствием в ее действиях состава преступления".

А быть с тем, что она все-таки кидалась на таксиста с оскорблениями и угрозами? А это – всего ли хулиганство. Это – совсем другая история, которая рассматривается и решается совсем другим порядком.


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URL: https://www.vb.kg/419487
Теги:
суд, Бишкек, Кыргызстан, женщины
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