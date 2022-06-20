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Сотрудники ГУУР МВД нашли без вести пропавшую несовершеннолетнюю

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- Айжан Мамбеталиева
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Оперативники отдела розыска 2-го управления ГУУР МВД разыскали без вести пропавшую несовершеннолетнюю.

Ранее в ОВД Араванского района с заявлением обратилась местная жительница с просьбой оказать содействие в поисках ее несовершеннолетней дочери М.М., 2005 года рождения. Сообщалось, что она вышла из дома 3 июня этого года примерно в 16 часов, после чего пропала без вести, и дальнейшее ее местонахождение не известно.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ ОВД Араванского района, заведено розыскное дело. Проверялась информация, что она может находиться на территории города Бишкека.

Розыскные мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей проводили сотрудники отдела розыска 2-го управления ГУУР МВД.

14 июня оперативники ГУУР МВД обнаружили несовершеннолетнюю на территории Бишкека. Ее определили в Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (ЦППН) СОБ МВД для дальнейшей передачи родственникам.

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URL: https://www.vb.kg/419489
Теги:
ГУУР, МВД, розыск, Бишкек
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