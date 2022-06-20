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В жилмассивах Бишкека активисты смогут получить гранты на борьбу со смогом

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- Светлана Лаптева
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"Повышение осведомленности внутренних мигрантов о загрязнении воздуха и разработка мер в соответствии с подходом "Здоровый город" в Бишкеке" – так называется проект, который сегодня работает при поддержке Фонда развития Международной организации по миграции.

Эксперт по энергоэффективности "Юнисон Групп" Жаныбек Кулумбетов, инженер-эколог "МувГрин" Инна Брусенская, врач по общей гигиене департамента профилактики заболеваний и государственного санитарноэпидемиологического надзора Министерства здравохранения КР Гульнара Сарыева, ведущий специалист КыргызГидроМета при МЧС Айгерим Жусупова, ведущий специалист КыргызГидроМета при МЧС Азат Ракымов рассказали бишкекчанам о проекте, который призван ответить на эти вопросы. Проект называется "Повышение осведомленности внутренних мигрантов о загрязнении воздуха и разработка мер в соответствии с подходом "Здоровый город" в Бишкеке".

Оказалось, что, по данным швейцарской мониторинговой компании IQAir, несмотря на относительно теплую зиму по итогам 2021 года Кыргызстан занял 7-е место в антирейтинге по качеству воздуха, спустившись с 8-ой строчки 2020 года.

Участники пресс-конференции призвали бишкекчан и гостей столицы уже сейчас продумать, как можно снизить опасные выбросы. Ведь каждый может внести в это дело свой вклад.

По данным Всемирной организации здравоохранения, одна треть случаев смерти от инсульта, рака легких и сердечных заболеваний обусловлена загрязнением воздуха. Тревожные тенденции также подтвердила и врач по общей гигиене департамента профилактики заболеваний и государственного санитарноэпидемиологического надзора Министерства здравохранения КР Гульнара Сарыева.

Инженер, эксперт по энергоэффективности "Юнисон Групп" Жаныбек Кулумбетов рассказал, что в Бишкеке многие жилмассивы не имеют подключения к городской инфраструктуре.

"Из-за отсутствия доступа к газу и централизованным отопительным системам для отопления жилья используется низкокачественный уголь, в ход идут шины и отходы швейного производства, что приводит к высоким показателям загрязнения воздуха в столице в зимний период", - сказал он.

Мониторинг качества воздуха

Согласно исследованию общественных организаций за 2020 год, основным источником смога в отопительный сезон является печное отопление углем и бытовым мусором. Другими антропогенными источниками загрязнения воздуха в Бишкеке являются тлеющая свалка, выхлопы автотранспорта, открытое сжигание листьев, мусора, малые заводы, бани и сауны на угле, пожары и ТЭЦ. Согласно датчикам КыргызГидромета, показатели ухудшаются из года в год. Так, октябрь прошлого года стал самым "грязным" по сравнению с двумя предыдущими. А в ноябре показатели мелкодисперсных частиц превышали ПДК в 2-3 раза. 7 ноября 2021 года Бишкек возглавил антирейтинг IQ Air, показатель достиг 269 единиц при норме до 50 единиц.

Представители Кыргызгидромета снова отметили, что в течение всего зимнего периода основными примесями, загрязняющими атмосферный воздух города Бишкека, являлись диоксид азота, формальдегид, оксид углерода и мелкодисперсные твердые частицы. И летом снова "на высоте" формальдегид, диоксид азота.

Напомним зимние показатели - декабрь 2021 был наиболее загрязнен диоксидом азота (превышение ПДК в 1,5 раза); формальдегидом (превышение ПДК в 2,3 раза), оксидом углерода (превышение в 3,9 раза) и ТЧ2,5 (превышение ПДК в 1,3 раза). Январь 2022 года был наиболее загрязнен формальдегидом и ТЧ2,5, превышения ПДК по которым составили 1,9 раза и 2,9 раза соответственно. В феврале месяце оксид углерода и ТЧ2,5 превысили ПДК в 1,9 раза и 2,9 раза соответственно.

Влияние качества воздуха на здоровье

Состояние окружающей среды непосредственно сказывается и на здоровье населения. По данным экспертов, жители Бишкека стали чаще страдать от болезней органов дыхания.Согласно данным Национального статистического комитета: в 2020 году насчитывалось 152 512 случаев болезней органов дыхания. В 2021 году зарегистрировано уже 217 211 случаев.

По информации департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравохранения КР, такие формы заболеваний, как заболевания органов дыхания, органов зрения, нервной системы, болезни крови и органов кровообращения, врожденные пороки развития и злокачественные новообразования, отравления, являются наиболее характерной, официально регистрируемой реакцией на вредное воздействие окружающей среды и отражает длительное, хроническое действие загрязнителя.

Анализ заболеваемости населения в городе Бишкеке за 2018 – 2020 годы впервые выявленных больных показывает, что в 2018- 2019 годах отмечался рост заболеваемости среди детей до 14 лет: аллергическим ринитом в 2,1 раз, бронхиальной астмой в 1,7 раз; среди взрослого населения отмечается рост новообразований в 1,1 раз; заболеваний органов дыхания в 1,3 раз; аллергических ринитов в 2,2 раз, хронических фарингитов в 1,03 раз.

Как можно уменьшить загрязнение воздуха при помощи энергоэффективных мер?

В целях оказания помощи жителям жилых массивов города Бишкека ОФ "Юнисон" начал проект "Повышение осведомленности внутренних мигрантов о загрязнении воздуха и разработка мер в соответствии с подходом "Здоровый город" при поддержке Фонда развития Международной организации по миграции (МОМ)

Для реализации этой цели будут проводиться информационные кампании в 50 жилмассивах вокруг Бишкека, уже проведены информационные встречи и тренинги. Наиболее активные инициативные группы смогут получить мини-гранты на общую сумму 65 000 долларов США.


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URL: https://www.vb.kg/419490
Теги:
Бишкек, смог
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