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Достигнуто соглашение о трудоустройстве жителей Таласской области в Корее

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- Айжан Мамбеталиева
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Достигнуто соглашение о трудоустройстве 50 жителей Таласской области в Корее. Об этом сообщает информационно-консультационный центр ГСМ.

Директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции (ЦТГР) Кубандык Акматбеков при участии чрезвычайного и полномочного посла КР в Республике Корея Аиды Исмаиловой подписал трехстороннее соглашение между ЦТГР, Таласской областью и районом Кочанг Республики Корея о сотрудничестве по трудоустройству жителей Таласской области на краткосрочные сельскохозяйственные работы в районе Кочанг.

Согласно подписанному соглашению, в сезоне 2022 года 50 жителей Таласской области должны будут трудоустроены на краткосрочные сельскохозяйственные работы сроком до 5 месяцев. Наряду с этим была достигнута договоренность об увеличении выделенной квоты до 300 человек в 2023 году при успешной реализации вышеуказанного соглашения.

В соответствии с условиями соглашения аппарат полномочного представителя президента КР в Таласской области проводит отбор среди жителей Таласской области, изъявивших желание трудоустроиться на временные сельскохозяйственные работы в Республику Корея сроком до 5 месяцев. Об условиях отбора и трудоустройства будет сообщено дополнительно аппаратом полномочного представителя президента в Таласской области.


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URL: https://www.vb.kg/419492
Теги:
Южная Корея, трудоустройство, Кыргызгаз
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