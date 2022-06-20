Внимание! vb.kg ищет дом для спасенной кошечки Мухи и ее пушистых друзей

Сотрудники интернет-редакции vb.kg и газеты "Вечерний Бишкек" отдадут в хорошие руки котенка по имени Муха.

Пушистый майский сюрприз

Эта история началась в начале мая. Вернувшихся после майских каникул в офис сотрудников газеты "Вечерний Бишкек" и интернет-редакции vb.kg ждал сюрприз – маленький пушистый комочек. Откуда взялся котенок? Мы можем лишь строить догадки. Возможно, малыша на территорию редакции кто-то подбросил. А, может быть, его родила одна из местных бродячих кошек, а потом нерадивая мамаша просто отказалась от него. Так или иначе, но кроха несколько суток провела одна на улице. Пищала так, что охрипла. Как она не погибла?! Ведь в это время на улице было еще довольно холодно, шли дожди.

Что делать с малышом, которому на вид было не больше недели, мы не знали. За помощью обратились к руководителю фонда помощи животным "Добрые руки" Ларисе Слободской. С этой организацией "Вечерний Бишкек" сотрудничает уже не один год.

Лариса помогла нам найти славную женщину, у которой дома была на тот момент кормящая кошка. Оля согласилась взять к себе на время и нашего найденыша. Мы очень переживали, что кошка Люся может не принять чужого детеныша. Но полосатая красавица оказалась дамой ответственной и смешную трехцветную кроху встретила как родную. Несколько дней она кормила ее своим молоком. Но потом оно закончилось, и Оля еще какое-то время выкармливала котенка из шприца.

Сейчас, месяц спустя, наша малышка подросла и окрепла. Назвали кошечку Муха. Муха игривая, как и все котята. Самостоятельная и смелая. Уже ест из чашечки. Знает, что такое кошачий лоток.

Нам бы очень хотелось, чтобы пушистая счастливица попала в хорошие руки. Будет здорово, если ее возьмут люди, живущие в частном доме. Ведь сейчас Муха имеет возможность каждый день бегать по травке и изучать окружающий мир.

Если наша красавица необыкновенного окраса (считается, что такие кошки приносят в дом удачу!) вам понравилась, и вы захотите взять ее себе, звоните по следующему телефону: 0(777)544-949 (Есть WhatsApp).

Элегантная красотка Ночка

Любителям же черных кошек может приглянуться подруга Мухи – малышка Ночка. Этой элегантной кошечке сейчас два с половиной месяца. А, представляете, в какую красавицу она превратится, когда вырастет?!

Ночка – дочь кошки Люси, принявшей нашу Муху. Это жизнерадостное и очень активное существо. Чистенькое. Обработанное от паразитов.

Ночка растет вместе с Мухой, но ей тоже нужен дом и любящий хозяин. Если вы готовы взять на себя ответственность за ее жизнь, делиться с ней своей любовью и заботой, тогда звоните: 0(777)544-949 (Есть WhatsApp).

Счастливчик Уголек

А еще мы хотим представить вашему вниманию пса, которого зовут Уголек. Этот славный парень также живет в этом доме. Животному пришлось пережить нелегкие времена. Уголька сбила машина. В ветеринарной клинике ему сделали сложную операцию. Пес прошел длительный период реабилитации. Все говорили, что ходить он вряд ли будет, но чудеса иногда случаются. Песик начал сначала ходить, а потом и бегать. Да, он хромает, но этот небольшой недостаток, кажется, ему совсем не мешает. Уголек счастливый жизнерадостный пес, окруженный любовью и заботой. И, если найдется человек, который будет его любить и заботиться о нем также, как это делает Оля, она передаст его в надежные руки нового хозяина. Ведь у нее на попечении в настоящий момент находится более десяти животных. Для тех, кто захочет познакомиться с Угольком поближе, следующий телефон: 0(777)544-949 (Есть WhatsApp).