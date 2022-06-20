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Бердибай Саматов: Оппозиция использует даже чужое горе

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- Бактыгуль Акжолова
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Использование смерти человека для повышения собственного политического рейтинга, выдавая заведомо ложную информацию как причину, приведшую к трагической кончине человека, - это аморально и цинично, а именно этим пытаются заняться лидеры оппозиции в Кыргызстане. Известно, что политика - дело грязное, но чтобы настолько... Об этом в эфире своей авторской программы "Аспекты безопасности" заявил журналист Бердибай Саматов.

По его словам, настойчивые силы пытаются обрушить статус государственного органа, отвечающего за обеспечение национальной безопасности в стране.

"Идут попытки обнулить деятельность сотрудников и главу данного ведомства, опираясь на ложные факты, домыслы, выдумки, возможно, подсказанные извне. Все это не может не беспокоить, и не только сотрудников органов безопасности, но и рядовых граждан республики. Что же значит обрушить статус и имидж органов безопасности? Кому это выгодно? И кто за этим стоит? А самое главное, к чему это может привести в итоге?

Обрушить имидж и статус органов безопасности страны - значит донести информационное давление до такой грани, за которой уровень доверия простых граждан к ведомству равняется нулю. Именно этого результата добиваются оппоненты власти. В средствах достижения этой цели они не стесняются. Как показывает практика, здесь они не особо разборчивы. Им для этого подходит любая ложь, любая фейковая информация, любая чужая наработка, подсказка со стороны и даже чужое горе", - сказал Саматов.

Журналист также уверен, что выбить из колеи народное доверие к органу национальной безопасности выгодно также и недругам Кыргызстана.

"Геополитическое положение страны, имеющей свои собственные суверенные госграницы и независимость, многим сторонникам однополярного мира, строго говоря, не по душе. Им было бы намного проще, если бы Кыргызстан был зависимой колонией какой-нибудь сверхдержавы. В этом случае республика могла бы, возможно, стать военной базой или сырьевым источником. Либо и вовсе территорией для подготовки наемных радикальных экстремистов, и это не весь перечень возможных вариантов судьбы Кыргызстана, лишенного суверенитета и надёжных механизмов собственной национальной безопасности. Если говорить о тех, кто стоит за всей оппозиционной "возней" и политической "мишурой", тут догадаться несложно и ходить далеко не надо. Сегодня Центральноазиатский регион находится под пристальным вниманием определенных деструктивных сил, которым самостоятельность бывших республик СССР абсолютно не нужна и даже вредна для их плана", - заявил Бердибеков.


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URL: https://www.vb.kg/419498
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Равшан Жээнбеков, оппозиция
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