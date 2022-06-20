Акимиаты столицы проводят рейды в бассейнах и на водоемах

Первомайский акимиат совместно с представителями УВД и МЧС района, ЦГСЭН города Бишкека провели профилактические мероприятия разъяснительного характера с администрацией и работниками спортивно-развлекательных заведений, бассейнов.

По результатам инспекции установлено, что на момент осмотра открытого бассейна "Асема" во дворе дома № 86 по улице Патриса-Лумумбы находились несовершеннолетние дети без присмотра взрослых, также отсутствовали спасатели.

На месте составлен акт о несоответствии бассейна нормам Постановления правительства "Об утверждении Правил охраны людей на водных объектах КР". Материалы проверки направлены в УВД Первомайского района для принятия мер в соответствии с действующим законодательством КР.

В Свердловском районе перед окончанием учебного года во всех школах района проведены классные часы с учащимися о соблюдении мер безопасности при купании. Также проведены беседы с родителями о соблюдении безопасности в зонах отдыха и водоёмах. Проводится работа по установке баннеров и табличек, предупреждающих население о необходимости соблюдения мер безопасности при посещении мест отдыха. Со стороны ЧС Свердловского района розданы и вывешены таблички о запрете купания в опасных местах, каналах, реках и на берегу водоемов.

Мэрия столицы напоминает, что водные объекты – это место повышенной опасности. Во избежание травм и несчастных случаев соблюдайте правила пребывания в бассейнах и водоемах.

На территории Первомайского района 9 водных объектов, из них 5 бассейнов открытого и 2 закрытого типа, два открытых водоема "Блошка" и "Сорока".

В Свердловском районе расположено 4 частных бассейна: "Сансити", "Карвен-клуб", "Роял спорт", "РУОР Aquastars", а также бассейн для учащихся Национальной компьютерной школы-гимназии №5. Муниципальных бассейнов не имеется.

Также имеются озёра Комсомольское и Пионерское, Большой Чуйский канал (БЧК), река Аламедин.