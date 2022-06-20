Погода
$ 79.37 - 80.37
€ 83.50 - 84.50

В акимиате обсудили ремонт улицы Ленской

54  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В зале заседаний Первомайского акимиата прошло совещание по ремонту улицы Ленской. В рабочей встрече приняли участие глава района Максатбек Сазыкулов, представители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием, управления капитального строительства мэрии Бишкека, МП "Бишкекасфальтсервис", ГУ "Бишкекглавархитектура", ПЭУ "Бишкекводоканал".

Во время совещания обсудили вопросы капитального ремонта улицы Ленской от Фучика до БЧК, протяженностью 1 тысячу метров.

По итогам обсуждения принято решение провести разъяснительную работу среди жителей по подключению к канализации, после чего планируется начать капитальный ремонт улицы Ленской.

Ранее МП "Бишкекводоканал" провели работы по строительству канализационного коллектора, на данный момент остро стоит вопрос о капитальном ремонте дороги.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419504
Теги:
Первомайский район, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  