В акимиате обсудили ремонт улицы Ленской

В зале заседаний Первомайского акимиата прошло совещание по ремонту улицы Ленской. В рабочей встрече приняли участие глава района Максатбек Сазыкулов, представители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием, управления капитального строительства мэрии Бишкека, МП "Бишкекасфальтсервис", ГУ "Бишкекглавархитектура", ПЭУ "Бишкекводоканал".

Во время совещания обсудили вопросы капитального ремонта улицы Ленской от Фучика до БЧК, протяженностью 1 тысячу метров.

По итогам обсуждения принято решение провести разъяснительную работу среди жителей по подключению к канализации, после чего планируется начать капитальный ремонт улицы Ленской.

Ранее МП "Бишкекводоканал" провели работы по строительству канализационного коллектора, на данный момент остро стоит вопрос о капитальном ремонте дороги.