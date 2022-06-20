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В ГУВД Чуйской области расследуется дело по факту мошенничества

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- Жан Алиев
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Следственной службой ГУВД Чуйской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества и подделки документа, связанное с банковской деятельностью

11 февраля 2020 года в ОВД Ысык-Атинского района с заявлением обратилась представитель одной расчетно-сберегательной компании Э.И. о принятии мер в отношении А.К., который 10.02.2020 года, используя поддельный паспорт (где наклеено фото подозреваемого), снял с депозитного счета деньги в сумме 350 тысяч сомов. Затем он же 11.02.2020 года указанным способом снял с депозитного счета деньги в сумме 3 845000 сомов. Тем самым причинил компании особо крупный материальный ущерб на общую сумму 4 190 000 сомов.

18 июня 2022 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятии сотрудниками ГУВД Чуйской области по подозрению в совершении данного преступления задержаны в порядке ст.96 УПК Кыргызской Республики и водворены в ИВС ОВД Ысык-Атинского района: А.А., 1996 г.р., житель Бишкека, О.З., 1996 г.р., житель Бишкека, и Е.А., 1997 г.р., ранее работал в одном из филиалов одного банка.

Проводятся проверка задержанных к другим аналогичным преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/419505
Теги:
ГУВД, мошенничество, Чуйская область
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