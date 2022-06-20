В Бишкеке прошел велопробег, посвященный Всемирному дню беженцев

Сегодня, 20 июня, Министерство труда, социальной защиты и миграции и УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев организовали велогонку, посвященную Всемирному дню беженцев - международному дню, провозглашенному ООН в честь беженцев во всем мире.

В забеге приняли участие молодые люди из числа беженцев и граждан Кыргызстана, продемонстрировав, что благодаря поддержке принимающих сообществ люди, вынужденные бежать, могут построить новую жизнь и сохранить чувство достоинства. Мероприятие было организовано при участии волонтеров-беженцев, которые таким образом воздали должное народу Кыргызстана за гостеприимство.

"Всемирный день беженцев является моментом признания тех сообществ и людей во всем мире, которые открыли свои двери и сердца беженцам. Кыргызстан создал свою национальную систему убежища и с 1990-х годов щедро принял более 20 000 беженцев. Многие из этих беженцев либо интегрировались в Кыргызстане, либо были переселены, либо добровольно вернулись в свои страны. Одним из значительных результатов данной деятельности является содействие беженцам в приобретении гражданства. Так, с 2002 года приобрели гражданство более 9 тысяч чел. Данное мероприятие показывает солидарность с беженцами и принимающими их сообществами в Кыргызстане. Большинство беженцев живут в Кыргызской Республике на протяжении многих лет, и многие дети-беженцы родились на территории этой страны. Почти все дети посещают школы, говорят на кыргызском и /или русском языках, они стали частью нашего общества. Это событие является символом дружбы между всеми детьми и дает возможность каждому продемонстрировать свои таланты и навыки и вместе преуспевать дальше", - сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев.

Один из участников гонки, 16-летний беженец Ромал Ажмал, с детства увлекался велоспортом. В 2017 году он начал тренироваться в велоклубе "Золотые колеса", а позже его примеру последовал его младший брат Лемар 14 лет. С тех пор при поддержке заслуженного тренера Николая Дядичкина братья Ажмал уже выиграли несколько соревнований по велоспорту. Как и все другие беженцы в Кыргызстане, Ромал и Лемар больше всего хотят стать гражданами Кыргызстана, чтобы иметь возможность завоевывать медали для Кыргызстана на международных соревнованиях.

"Агентство ООН по делам беженцев высоко ценит поддержку, оказанную беженцам со стороны народа и правительства Кыргызстана. Совместные усилия и сотрудничество чрезвычайно важны для того, чтобы люди могли спасти свою жизнь. Но наши усилия не должны заканчиваться на этом. Людям, которые были вынуждены покинуть дома и оставить почти все позади, нужен шанс восстановить свою жизнь. Это значит дать им возможность учиться, найти официальную работу, ходить к врачу. УВКБ ООН готово продолжать оказывать помощь Кыргызстану, чтобы беженцы могли получить доступ ко всем правам, услугам и обязанностям, на которые они имеют право в соответствии со стандартами и обязательствами Кыргызстана в области прав человека. Во Всемирный день беженцев давайте объединим усилия, чтобы беженцы могли раскрыть свой удивительный потенциал и внести свой вклад в развитие принимающих их сообществ", - сказал Ханс Фридрих Шоддер, представитель УВКБ ООН по Центральной Азии.

За последнее десятилетие число людей, вынужденных покинуть свои дома, увеличивается с каждым годом. Недавно число людей, вынужденных бежать от конфликтов, войн, преследований и нарушений прав человека, впервые за всю историю ведения таких подсчетов превысило 100 миллионов человек. Это означает, что 1 из каждых 78 человек на земле был вынужден бежать.

Международная солидарность с людьми, спасающимися от войны в Украине - одного из крупнейших кризисов вынужденного переселения за последнее время, - оказалась необыкновенно впечатляющей. Аналогичное отношение необходимо всем беженцам, включая тех, кто был вынужден бежать из Афганистана. Право на убежище является универсальным и никогда не зависит от того, откуда или куда бежит человек.

По состоянию на май 2022 года в Кыргызстане находились 178 беженцев и 801 проситель убежища, большинство из которых бежали из Афганистана и десятилетиями мирно живут в Кыргызстане.