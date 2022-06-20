Telegram запустил платную подписку

О запуске компания объявила в своем блоге, сообщив, что число активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц. Подписка позволит сервису добавлять функции, о которых просит аудитория, и при этом сохранить бесплатный доступ к и без того многофункциональному приложению.

"Этот день станет важной датой в истории Telegram. Он знаменует не только очередную веху в развитии мессенджера, но и начало эпохи надёжной монетизации в соответствии с принципами Telegram. Мы убеждены, что направление развития Telegram должно в первую очередь определяться пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, пользователи всегда будут нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении.

После оформления подписки Telegram Premium практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Можно загружать файлы объёмом до 4 ГБ и скачивать их без ограничений по скорости. Отправлять уникальные стикеры и реакции. Оставлять более длинное описание в профиле и распознавать голосовые сообщения.