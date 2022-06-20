Во Франции обнаружили окаменелости гигантской медведесобаки

На юго-западе Франции палеонтологи обнаружили окаменелости неизвестного ранее вида гигантских медведесобак, обитавших примерно 12 миллионов лет назад. Об этом пишет журнал PeerJ.

Масса обнаруженной медвесобаки около 195 килограммов, что делает ее одной из крупнейших медведесобак Европы. По данным исследователей, самые маленькие представители вида весили около 9 килограммов, самые большие - более 300.

Ее назвали Tartarocyon cazanavei. Tartarocyon отсылает к имени великана Тартаро из баскской мифологии, cazanavei - в честь владельца фермы, где нашли окаменелости.

Медведесобаки или амфициониды (amphicyonidae) - семейство хищных млекопитающих из подотряда собакообразных (Caniformia).

Они появились примерно 45 миллионов лет назад (эоцен) в Северной Америке, а затем поселились в Европе, Азии и Африке. Вымерли животные около 8 миллионов лет назад.

Ученые нашли челюсть Tartarocyon cazanavei в морских отложениях. Изучив строение зубов, исследователи пришли к выводу, что животное было мезоплотоядным - позвоночные составляли 50-70 процентов его рациона. Кроме того, медвесобака могла дробить кости, как гиена.