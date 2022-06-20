Видеокассету с фильмом "Назад в будущее" продали за 75 тысяч долларов

Heritage Auctions продал нераспечатанную кассету с фильмом "Назад в будущее" за 75 тысяч долларов на первом в истории аукционе устаревшего видеоформата. Об этом пишет The Guardian.

Копия принадлежала актеру Тому Уилсону, исполнившему в трилогии роль Биффа Таннена. К видеокассете прилагалась его записка.

"Это кассета VHS с первым релизом "Назад в будущее", присланная мне студией в то время. Я всегда знал, что платформа VHS будет жить вечно, поэтому отложил просмотр кассеты на потом, а теперь нигде не могу найти видеомагнитофон. Ну что ж, наслаждайтесь!", - написал Уилсон.

Всего аукционный дом Heritage Auctions продал 260 видеокассет. Большинство из них - первые тиражи блокбастеров 70-х и 80-х годов прошлого века.