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Видеокассету с фильмом "Назад в будущее" продали за 75 тысяч долларов

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- Анастасия Карелина
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Heritage Auctions продал нераспечатанную кассету с фильмом "Назад в будущее" за 75 тысяч долларов на первом в истории аукционе устаревшего видеоформата. Об этом пишет The Guardian.

Копия принадлежала актеру Тому Уилсону, исполнившему в трилогии роль Биффа Таннена. К видеокассете прилагалась его записка.

"Это кассета VHS с первым релизом "Назад в будущее", присланная мне студией в то время. Я всегда знал, что платформа VHS будет жить вечно, поэтому отложил просмотр кассеты на потом, а теперь нигде не могу найти видеомагнитофон. Ну что ж, наслаждайтесь!", - написал Уилсон.

Всего аукционный дом Heritage Auctions продал 260 видеокассет. Большинство из них - первые тиражи блокбастеров 70-х и 80-х годов прошлого века.


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URL: https://www.vb.kg/419516
Теги:
аукцион, кино, в мире
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