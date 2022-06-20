В России создали "сахар для похудения"

Ученые из Вятского государственного университета нашли способ получать сладкий белок браззеин - безвредный заменитель сахара, который может стать альтернативной углеводным сахарам. При этом он в 2000 раз слаще обычного сахара, говорят исследователи. Об этом пишет iz.ru.

Ученые уверены, что новая технология производства браззеина поможет сократить количество "скрытого сахара" в пище и внесет значительный вклад в борьбу с ожирением.

"Наши идеи направлены не на получение самого сладкого белка, а на разработку технологических решений, позволяющих снизить стоимость получаемого продукта. На первом этапе мы при помощи методов белковой инженерии получили генетические конструкции для биосинтеза мутантных форм браззеина, которые более чем в 2000 раз слаще сахарозы", - говорит Сергей Литвинец, проректор ВятГУ.

Дальше ученые собираются разработать эффективную технологию выделения и очистки браззеина. Вся работа в этом направлении ведется в рамках стратегического проекта вуза "Технологии здоровья".