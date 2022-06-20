Майк Тайсон назвал условие для проведения боя против звезды YouTube

Майк Тайсон заявил, что готов провести поединок с блогером Джейком Полом в этом году. Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал условие для проведения боя против блогера Джейка Пола. Об этом он рассказал в эфире вечернего шоу Джимми Киммела, отрывок которого опубликован на YouTube.

"Все возможно, это правда. Но если драться, то только в этом году. Нам нужно будет все успеть организовать до конца года", - заявил Тайсон о своей готовности к встрече. Он также отметил, что поединок может быть очень интересным.

Ранее 55-летний экс-чемпион объяснил желание драться со звездой YouTube. Он признался, что хотел бы побить рекорд поединка Мэнни Пакьяо и Флойда Мэйуэзера, когда было продано 4,6 миллиона платных трансляций. Тайсон подчеркнул, что проведение боя с Полом выгоднее, чем поединки с профессиональными боксерами.