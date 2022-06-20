Сибирские ученые сделали биоразлагаемый пластик из свеклы

Красноярские ученые сделали биоразлагаемый пластик из патоки свеклы - отходов сахарной промышленности. Его синтезировали с помощью штамма почвенной бактерии Cupriavidus necator. Полученный материал можно использовать в биомедицине, сельском хозяйстве и фармакологии. Об этом пишет sbras.info.

Группа исследователей из ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН" и Сибирского федерального университета разработала метод синтеза ПГА из патоки сахарной свеклы при помощи природного штамма бактерий Cupriavidus necator. Несмотря на то, что исследователям пришлось дополнительно корректировать химический состав патоки, они достигли 80 процентов выхода полимера от биомассы бактерий. Результаты показывают эффективность синтеза полимеров из отходов сахарной промышленности.

"Наше исследование направлено на более эффективное использование отходов сахарного производства, таких как тростниковая и свекловичная патока. Это недорогой источник углерода, содержащий помимо сахаров витамины и ряд минеральных элементов", - рассказала старший научный сотрудник Института биофизики Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН Наталья Жила.