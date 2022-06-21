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Омбудсмен настаивает назначить дополнительную экспертизу потерпевшего

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- Жан Алиев
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В аппарат омбудсмена обратилась С.К. с жалобой на бездействие следствия в отношении группы лиц, избивших ее сына Ж.К., заступившегося за свою младшую сестру С.Н. В результате Ж.К. более двух месяцев находится на стационарном лечение в Национальном госпитале при МЗ КР.

С целью изучения обстоятельства дела сотрудник аппарата омбудсмена 18 июня этого года осуществил выезд в село Кызыл-Жылдыз Нарынского района Нарынской области, где произошел инцидент. В ходе данной поездки он посетил прокурора Нарынского района и озвучил доводы относительно состояния больного и пояснил необходимость проведения дополнительной комиссионной экспертизы с учётом состояния здоровья потерпевшего на данный момент, так как в предыдущем заключении было указано о получении им менее тяжкой травмы, однако его состояние остается тяжелым и по сей день.

Также состоялись встречи с начальником УВД Нарынской области и штатным психологом, в ходе которых по просьбе сотрудника аппарата омбудсмена данный вопрос был взят руководством УВД на личный контроль, а психологу рекомендовано оказать дополнительную психологическую помощь несовершеннолетней сестре потерпевшего.

Также представитель акыйкатчы встретился с директором, классным руководителем и социальным педагогом школы, где учится сестра потерпевшего. Кроме того, сотрудник аппарата омбудсмена ознакомился с условиями обучения и работой педагогов и рекомендовал им заострить внимание на детях, чьи родители являются трудовыми мигрантами, а также на детях из неполных семьей. Отдельной темой для обсуждения стали вопросы профилактики и пресечения школьного рэкета.

В отношении сотрудника ИДН ОВД Нарынского района, допустившего нарушение в отношении несовершеннолетней (сестра потерпевшего), по представлению прокурора Нарынского района и советующим приказом УВД наложено взыскание в виде выговора, и он переведен на другое место работы.

Данный вопрос находится на контроле омбудсмена КР и будет доведен до логического завершения.


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URL: https://www.vb.kg/419526
Теги:
омбудсмен, Кыргызстан
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