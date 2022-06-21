Expo Eurasia 2022. КР становиться центром евразийской торговой интеграции

Накануне Международной промышленных выставок "Expo-Russia Kyrgyzstan 2022", Expo Eurasia-2022 и Бишкекского бизнес форума организаторы поделились с корреспондентом vb.kg своими ожиданиями от предстоящих мероприятий. Оказалось, что, по их общему мнению, Кыргызстан становиться центром евразийской торговой интеграции.

"Мы надеемся на сделки, на то что наши 100 кыргызстанских компаний смогут заключить договора на экспорт продукции. Смогут найти сети для поставок или заключить совместные договора о переработке и поставке мяса, мясомолочных изделий, сухофруктов. Смогут найти партнеров для переработки продукции на месте", - пояснил заведующий сектором развития и продвижения экспорта Национального агенства при правительстве Кыргызской Республики Жумалиев.

В свою очередь директор "Кыргызэкспоцентра "Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Александр Савицкий добавил, что только из Омской области прибывают 14 представителей бизнеса.

"Они проведут встречи по линии Торговопромышленной палаты. Но также посетят выставку, форум", - сказал он. .

Отвечая на вопрос, сколько компаний будут представлены на выставке, Александр Савицкий ответил, что сам выставочный комплекс выстроен на площади 2 тысяч километров.

"Поэтому выставочные площади не могут вместить всех желающих, но новый, современный комплекс уже строится в микрорайоне Асанбай. Пока же из России приезжают более 50 предприятий, плюс более 100 посетят форум и выставку для проработки своих вопросов в формате b2b", - сказал он.

Директор по международному сотрудничеству АО "Зарубежэкспо" Анатолий Николаев в этой связи пояснил, что у них имеется огромный опыт в организации бизнес-выставок по всему миру.

"И мы обратили внимание, что после наших выставок , как правило, товарооборот между странами участницами вырастает примерно на 8 процентов. То есть если сейчас между Кыргызстаном и Россией товарооборот около 2 млрд 275 млн долларов, вот и считайте.

Русгидро приезжает для работы по линии создания малых ГЭС в КР. Росатом рассмотрит возможность малой атомной станции. РЖД рассматривает возможности участия в проекте строительства железной дороги Узбекистан-Китай. Большое внимание выставке и переговорам придает Удмуртская команда. Несмотря на санкции, в работе примут участие предприниматели из Дании, Франции, Вьетнама, Албании.

Всего со стороны России проявили интерес к выставке и форуму более 250 компаний. На мой взгляд Кыргызстан становиться центром евразийской торговой интеграции.

При подготовке к нашей выставке мы обратились к послу Кыргызстана в России, получили очень важные советы и консультации. Предварительно проработаны очень много вопросов. Пока ожидается подписание сразу нескольких договоров, к примеру, о создании производства по сборке горно-добывающей техники, например, бульдозеров. Плюс по сборке автобусов, грузовых автомобилей.

Сколько договоров будет подписано в результате - заранее сказать сложно. Конкретику видим уже на самой выставке. Для торжественного подписания договоров в графике специально выделено время.

Всего со стороны России проявили интерес более 250 компаний. Кыргызстан становиться центром евразийской торговой интеграции.

Справка: Первая международная промышленная выставка "EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN 2022" и Бишкекский бизнес-форум пройдут с 21 по 23 июня 2022 года в ТВЦ "АЮ ГРАНД". Мероприятия будут проводиться в традиционном очном формате, а также онлайн на виртуальной платформе www.ExpoRF.ru.

Выставка и Бизнес-Форум организованы АО "Зарубеж-Экспо" и Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызской Республики при поддержке кабинета министров Кыргызской Республики, а также МИД, Минпромторга, Минэкономразвития, отраслевых министерств Российской Федерации, Посольства и Торгпрдества России в Кыргызстане, Координационного Совета Евразийского Делового совета, ТПП КР, МАП, МКПП, Российско-Кыргызского Делового Совета, ТПП РФ, МосТПП.

В экспозициях российских и кыргызских предприятий будут представлены инновационные продукты и разработки во всех областях народного хозяйства.

Деловая программа предусматривает проведение бизнес-форума, круглых столов по основным отраслям российско-кыргызского взаимодействия с участием представителей государственных структур и деловых кругов, а именно по сельскому хозяйству, энергетике, горнодобывающей промышленности, медицине и фармацевтике, образованию и науке.

Для каждого участника выставки организуется индивидуальная программа Match Making, включающая в себя поиск и приглашение целевых посетителей из числа учреждений и предприятий Кыргызской Республики, организовано посещение предприятий в Чуйской, Иссык-Кульской областях.

Выставка проводится совместно с выставкой EXPO EURASIA - 2022, соорганизаторами которой выступают АО "Зарубеж-Экспо" и Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики, в которой примут участие компании Евразийского Союза и Центральной Азии, Иран, Сербия и другие.

АО "Зарубеж-Экспо" более 20 лет организует и проводит конгрессно-выставочные мероприятия под брендом "Expo-Russia" в различных государствах мира. В общей сложности, свыше 30 тысяч российских и зарубежных компаний приняли участие вних и заключили выгодные экспортно-импортные контракты.

Организаторы уверены, что "EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN 2022" и Бишкекский бизнес-форум внесут весомый вклад в расширение международных экономических связей и укрепление экспортного потенциала российских компаний и регионов.