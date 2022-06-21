В Нарынской области 310 чиновников не подали налоговые декларации

В Нарынской области привлечены к ответственности 310 должностных лиц за то, что они не сдали декларации о доходах. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установлено, что 310 государственных и муниципальных служащих Нарынской области не предоставили декларации об имуществе и о доходах близких в установленный законом срок.

По результатам проведенной проверки органы прокуратуры Нарынской области возбудили 310 административных производств по статье 438 Кодекса "О правонарушениях". Материалы направлены в судебные органы. Чиновники привлечены к административной ответственности путем наложения штрафа на общую сумму 930 тысяч сомов.