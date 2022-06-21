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Президенту UWW Ненаду Лаловичу вручен золотой орден НОК Кыргызстана

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- Анастасия Карелина
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Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович награжден золотым орденом Национального олимпийского комитета Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба НОК КР.

Торжественная церемония состоялась в рамках чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе в Бишкеке. Вручал награду президент НОК Садыр Мамытов.

"Золотой орден вручается за многолетнее плодотворное сотрудничество, продвижение олимпийских ценностей и большой вклад в популяризацию и развитие борьбы", - отметил Садыр Мамытов.

Золотой орден – особая награда. Ее удостаиваются личности, внесшие наиболее значимый вклад в развитие спорта. Так, в марте этого года золотой орден из рук Садыра Мамытова получил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.


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URL: https://www.vb.kg/419537
Теги:
награда, спорт
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