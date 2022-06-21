Жительница Жайылского района просила суд простить своего грабителя

Уроженец Жайылского района Виктор Панов на семь лет отправился за решетку. Хотя, по его словам, намеревался "всего лишь" ограбить случайно встреченную женщину. И ограбление не планировал заранее, все получилось спонтанно, после выпитой бутылки водки. И забрал он у нее "всего лишь" 1200 сомов. За такое, думал, много не дают.

Из показаний потерпевшей:

"9 марта 2022 года примерно в 18.30 я вышла с работы, зашла в магазин и пришла домой. Ворота были закрыты. Пока дожидалась сына, неизвестный парень европейской внешности ходил возле дома. Я заволновалась, позвонила соседу и попросила выйти на улицу. Когда выключала телефон, в это время парень-европеец подошел сзади, ударил меня чем-то по голове и вырвал из рук сумку.

Тут вышел сосед. Я крикнула ему, чтобы он задержал грабителя. Сосед погнался за ним и поймал. Когда он привел того парня, парень говорил, что это – сумочка его девушки. Потом как-то вырвался и убежал".

Но все равно был пойман.

Виктор, как оказалось, ударил женщину по затылку камнем. И каким-то чудом она не получила травму, не совместимую с жизнью.

В сумочке было 1200 сомов, на которые преступник купил себе кроссовки.

Потерпевшая Назира И. своего грабителя простила и претензий к нему не имеет. Даже просила суд назначить ему максимально мягкое наказание. Однако суд рассудил иначе.

Действия обвиняемого судья квалифицировал не как грабеж, а как разбой, т.е. нападение с целью завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. По решению судьи исправление Виктора Панова невозможно без изоляции от общества. В качестве наказания ему назначено 7 лет исправительной колонии общего режима.