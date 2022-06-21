Психолог рассказал, как понравиться работодателю на собеседовании

Психолог и кандидат наук Джефф Комер назвал способ понравиться потенциальному работодателю и снизить волнение на собеседовании. В статье для Psychology Today он объяснил, почему нужно задавать много вопросов интервьюеру.

Он отмечает, что собеседование - это всегда стресс, так как человеку надо доказать, что он достоин принадлежать к значимой для него группе людей, а потребность в принадлежности к группе ряд психологов считает фундаментальной и эволюционно заложенной. Именно поэтому, по мнению Комера, отказ так сложно перенести.

Чтобы перестать испытывать нервное напряжение на интервью с потенциальными работодателями, необходимо применить некоторые психологические приемы. Они помогут начать спокойно воспринимать беседы и не испытывать страх отказа.

Психолог советует воспринимать собеседование, как двусторонний диалог, в котором собеседуемый, как и интервьюер, одинаково заинтересованы. Он советует помнить, что "собеседование не должно быть похоже на расстрел" и работодателю нужно задавать все интересующие вопросы, чтобы убедиться, подходит ли эта компания для работы в ней.

Также нужно осознать, что стресс на собеседовании эволюционно-психологически обусловлен, поскольку человека буквально принимают в "новый клан". Поэтому, чтобы убедить работодателя, что человек вписывается в коллектив, нужно продемонстрировать схожесть собственных ценностей с корпоративными. При этом Комер предупреждает, что не стоит изображать из себя другого человека, чтобы произвести впечатление, поскольку это только повысит уровень стресса.