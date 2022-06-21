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МЧС России обучит курьеров доставки еды правилам оказания первой помощи

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- Анастасия Карелина
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Московский учебный центр ФПС МЧС совместно с командой известного сервиса доставки продуктов питания и готовой еды обучит курьеров основам поведения в сложных городских ситуациях и правилам первой медицинской помощи. Об этом пишет iz.ru.

Новая программа включает в себя онлайн-курс по основам поведения в непредвиденных ситуациях в городе и классические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в разных ситуациях.

Курьеры узнают, как себя вести, если произошло возгорание, ДТП, человек получил травму или потерял сознание. Сотрудничающие с сервисом курьеры смогут пройти онлайн-курс в любое удобное для них время. Для новичков обучение станет частью онбординга. Классическое обучение рассчитано на опытных курьеров, оно пройдет непосредственно в Учебном центре ФПС МЧС.

"Курьеры не просто доставляют еду, но зачастую помогают прохожим, оказываясь рядом с ними в непростых ситуациях. В прошлом году мы начали сотрудничать с отрядом "ЛизаАлерт", и сейчас передаем курьерам ориентировки о пропавших людях. Мы надеемся, что новый курс даст курьерам еще больше ориентиров, как правильно поступать в сложных ситуациях", - пояснили в компании.


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URL: https://www.vb.kg/419543
Теги:
МЧС, Россия, в мире
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