Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера Польши

Ярослав Качиньский - глава правящей в Польше с 2015 года партии "Право и справедливость", отказался от должности вице-премьера в польском правительстве и оставил пост председателя Комитета по национальной безопасности и делам обороны. Об этом пишет tass.ru.

"Я уже не в правительстве. Я подал свое заявление об уходе премьер-министру, и оно было одобрено. Насколько мне известно, его подписал и президент", - пояснил политик, сообщив, что его заменит на оставленных постах министр обороны страны Мариуш Блащак.

Как рассказал Качиньский, теперь он намерен посвятить освободившееся время работе в партии и подготовке к парламентским выборам.

"Я решил, что мне нужно сосредоточиться на том, что для польского будущего самое важное. Дело не в том, что я переоцениваю свою роль, а в том, что партия должна вернуть себе силу, потому что приближается самое важное время для каждой политической партии", - сказал Качиньский и подчеркнул, что партия "Право и справедливость" должна выиграть выборы и продолжить руководить страной.

Ярослав Качиньский считается самым влиятельным политиком в Польше. В действующем кабмине Качиньский проработал последние 20 месяцев.