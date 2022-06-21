Погода
$ 80.02 - 81.02
€ 83.50 - 84.50

Казахстан останется надежным партнером России

366  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал несколько заявлений, которые стали поводом для злорадных статей в украинских и прозападных СМИ, где поведение казахского лидера интерпретируется как враждебное по отношению к России и Владимиру Путину.

Особенно бурно обсуждается тот факт, что Касым-Жомарт Токаев назвал ДНР и ЛНР "квазигосударствами", независимость которых Казахстан не признает. Как профессиональный дипломат, Токаев сослался на конфликт сразу двух основополагающих норм, заложенных в международном праве, – территориальной целостности государства и права наций на самоопределение.

Жаль, конечно, что казахский лидер также грамотно не объяснил, почему эти же правовые противоречия не помешали Казахстану в свое время признать независимость новых европейских государств, образовавшихся при распаде Югославии, случившемся после военного вмешательства США, бомбивших мирное население.

"Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - сказал он.

По этой причине, как объяснил Токаев, официальный Нур-Султан и не признает независимость не только ДНР и ЛНР, но и Абхазии, и Южной Осетии, и Тайваня.

Не менее активно обсуждается и то, что на вопрос модератора заседания Маргариты Симоньян об отношении Казахстана к "спецоперации в Украине" Токаев тоже ответил уклончиво, заявив, что "в стране разные мнения по этому поводу".

В то время как проукраинские и прозападные журналисты восторгаются позицией Касыма-Жомарта Токаева, российских ура-патриотов она возмутила. Отдельные политики из РФ по этому поводу решили выступить с совсем неуместными намеками по поводу зыбкости суверенитета Казахстана. Впрочем, российские депутаты поступают так не впервые.

На этом фоне, наверное, самым дипломатичным оказался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он в своем видеообращении, размещенном в Телеграм-канале, призвал лидеров стран-участниц ОДКБ определиться с позицией по ситуации на Украине.

"Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? <…> Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите", - сказал он.

Между тем официальный Кремль от комментариев по поводу выступления Касыма-Жоомарта Токаева на ПМЭФ воздержался. Скорее всего, Москва на признание ДНР и ЛНР и не рассчитывала, Казахстан ведь не признал Крым. Вместе с тем российские власти понимают, что Токаеву сейчас необходимо "сохранить лицо", поскольку имидж казахского президента стал несколько "токсичным" после появления миротворческого контингента ОДКБ на территории страны в январе во время беспорядков. В его адрес до сих пор звучат обвинения в том, что он "сдал" страну на милость Москвы и является проводником ее интересов. Так что не исключено, что за счет резких заявлений буквально в лицо Путину казахский лидер пытается спустить пар напряжения в собственной стране.

Также возможно, что Кремль и не собирается как-то реагировать на высказывания Токаева. Как считают конспирологи, все эти словесные эскапады со стороны президента РК – это просто игра на публику, поскольку на самом деле между российскими и казахстанскими элитами есть некий договор.

Москва потеряла Минск как посредника, через которого ранее обходила санкционные ограничения. А теперь и сама Беларусь оказалась под санкциями Запада, и сейчас Кремлю нужен новый "шлюз", через который пойдут подсанкционные товары и услуги. В большой плюс Казахстану идет то, что он расположен на пути между Россией и Китаем, объективно являясь некой буферной зоной.

Что ж, возможно, что и так. Тем более что и сам Касым-Жомарт Токаев все на том же ПМЭФ сказал о том, что Казахстан мог бы сыграть роль "буферного рынка". Да, это прозвучало в контексте необходимости странам ЕАЭС проводить "более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока". Однако заявление очень гармонизирует с идеей о Большом Евразийском партнерстве, о возрождении которой на Евразийском форуме в Бишкеке говорил Владимир Путин.

При этом понятно, что даже в текущих сложных геополитических условиях Казахстан пытается реализовать политику многовекторности. И это нормально, поскольку, несмотря на конфликт коллективного Запада и России, развернувшийся на территории Украины, жизнь продолжается. Как очень правильно недавно заметил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, Европа не должна втягивать весь мир в ее проблемы.

Поэтому-то и Казахстан, не отказываясь от союзнических обязательство по отношению к России, – по словам Токаева, "это было бы неправильно, это было бы в конце концов неоправданно с точки зрения перспективы", - обещает Западу не нарушать санкции, рассматривает возможность участвовать в БРИКС, расширяет сотрудничество с Ираном.

В то же время Казахстан остается заложником своего географического положения. Центральноазиатский регион – это арена конкурентной борьбы между глобальными геополитическими игроками. И здесь между Россией и Китаем имеется традиционное разделение функций, описываемое китайской формулой "военно-политическое сотрудничество и экономическая конкуренция". Это означает, в частности, что ни РФ, ни КНР не захотят терпеть военного присутствия в регионе США.

Что касается экономики, то торгово-экономические связи Казахстана и России строятся таким образом, что попытки их разорвать будут очень болезненными.

В частности, для РК. Доходы бюджета республики примерно на 60 процентов обеспечиваются добычей и продажей нефти. При этом через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) Казахстан экспортирует почти 80 процентов своей нефти. На днях стало известно, что отгрузка казахстанской нефти в Новороссийске прекратилась. Это объясняют тем, что нашли мины времен ВОВ и теперь надо разминировать воды у терминала. На разминирование уйдет, как говорят, неделя. А это значит, что Казахстан не сможет экспортировать 1 миллион тонн экспорта нефти.

По словам казахстанских чиновников, нынешняя остановка КТК не повлияет на общие объёмы экспорта нефти. Однако потенциальное полное закрытие КТК или трубопровода в Самару стало бы для страны экономической катастрофой. Если остановить весь экспорт нефти через Россию и переориентировать потоки на Азербайджан и Китай - Казахстан в момент потеряет до 40 процентов доходов бюджета. И если в первое время их можно будет заменить резервами Нацфонда, то через 2-3 года иссякнут и резервы. Такая ситуация - это катастрофа для любой экономики. Это если не упоминать про возможность остановки любого другого экспорта через территорию России.

Товарооборот между Казахстаном и Россией за 2021 год составил 24,2 миллиарда долларов, а объем прямых инвестиций из России за последние 16 лет составил более 17,7 миллиарда долларов. Особенно активный и масштабный характер носит взаимодействие в топливно-энергетическом и горно-металлургическом комплексах, сельском хозяйстве, сферах транспорта и связи, автомобилестроении, машиностроении, обрабатывающей, химической и аэрокосмической промышленности.

Из Казахстана в Россию отправляются преимущественно минеральные продукты, товары химической промышленности, каучук, продовольствие и сельхозсырье, продукция машиностроения, металлы и изделия из них. В свою очередь в структуре поставок из России в Казахстан преобладают машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, каучук, продовольственные товары и сельхозсырье, металлы и изделия из них, минеральные продукты.

Конечно, все это привело бы де-факто к уничтожению ЕАЭС, прекращению военного сотрудничества, а также к потенциальной нестабильности на границе между РК и РФ. Но это очень дорогой по всем пунктам сценарий и для Казахстана, и для России, так что оставаться партнерами, развиваться с учетом взаимных интересов странам гораздо выгоднее.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419545
Теги:
Владимир Путин, Казахстан, Китай, Россия, США, Центральная Азия, экономика, политика, Касым-Жомарт Токаев, военная операция в Украине
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  