Казахстан останется надежным партнером России

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал несколько заявлений, которые стали поводом для злорадных статей в украинских и прозападных СМИ, где поведение казахского лидера интерпретируется как враждебное по отношению к России и Владимиру Путину.

Особенно бурно обсуждается тот факт, что Касым-Жомарт Токаев назвал ДНР и ЛНР "квазигосударствами", независимость которых Казахстан не признает. Как профессиональный дипломат, Токаев сослался на конфликт сразу двух основополагающих норм, заложенных в международном праве, – территориальной целостности государства и права наций на самоопределение.

Жаль, конечно, что казахский лидер также грамотно не объяснил, почему эти же правовые противоречия не помешали Казахстану в свое время признать независимость новых европейских государств, образовавшихся при распаде Югославии, случившемся после военного вмешательства США, бомбивших мирное население.

"Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - сказал он.

По этой причине, как объяснил Токаев, официальный Нур-Султан и не признает независимость не только ДНР и ЛНР, но и Абхазии, и Южной Осетии, и Тайваня.

Не менее активно обсуждается и то, что на вопрос модератора заседания Маргариты Симоньян об отношении Казахстана к "спецоперации в Украине" Токаев тоже ответил уклончиво, заявив, что "в стране разные мнения по этому поводу".

В то время как проукраинские и прозападные журналисты восторгаются позицией Касыма-Жомарта Токаева, российских ура-патриотов она возмутила. Отдельные политики из РФ по этому поводу решили выступить с совсем неуместными намеками по поводу зыбкости суверенитета Казахстана. Впрочем, российские депутаты поступают так не впервые.

На этом фоне, наверное, самым дипломатичным оказался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он в своем видеообращении, размещенном в Телеграм-канале, призвал лидеров стран-участниц ОДКБ определиться с позицией по ситуации на Украине. "Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? <…> Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите", - сказал он.

Между тем официальный Кремль от комментариев по поводу выступления Касыма-Жоомарта Токаева на ПМЭФ воздержался. Скорее всего, Москва на признание ДНР и ЛНР и не рассчитывала, Казахстан ведь не признал Крым. Вместе с тем российские власти понимают, что Токаеву сейчас необходимо "сохранить лицо", поскольку имидж казахского президента стал несколько "токсичным" после появления миротворческого контингента ОДКБ на территории страны в январе во время беспорядков. В его адрес до сих пор звучат обвинения в том, что он "сдал" страну на милость Москвы и является проводником ее интересов. Так что не исключено, что за счет резких заявлений буквально в лицо Путину казахский лидер пытается спустить пар напряжения в собственной стране.

Также возможно, что Кремль и не собирается как-то реагировать на высказывания Токаева. Как считают конспирологи, все эти словесные эскапады со стороны президента РК – это просто игра на публику, поскольку на самом деле между российскими и казахстанскими элитами есть некий договор.

Москва потеряла Минск как посредника, через которого ранее обходила санкционные ограничения. А теперь и сама Беларусь оказалась под санкциями Запада, и сейчас Кремлю нужен новый "шлюз", через который пойдут подсанкционные товары и услуги. В большой плюс Казахстану идет то, что он расположен на пути между Россией и Китаем, объективно являясь некой буферной зоной.

Что ж, возможно, что и так. Тем более что и сам Касым-Жомарт Токаев все на том же ПМЭФ сказал о том, что Казахстан мог бы сыграть роль "буферного рынка". Да, это прозвучало в контексте необходимости странам ЕАЭС проводить "более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока". Однако заявление очень гармонизирует с идеей о Большом Евразийском партнерстве, о возрождении которой на Евразийском форуме в Бишкеке говорил Владимир Путин.

При этом понятно, что даже в текущих сложных геополитических условиях Казахстан пытается реализовать политику многовекторности. И это нормально, поскольку, несмотря на конфликт коллективного Запада и России, развернувшийся на территории Украины, жизнь продолжается. Как очень правильно недавно заметил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, Европа не должна втягивать весь мир в ее проблемы.

Поэтому-то и Казахстан, не отказываясь от союзнических обязательство по отношению к России, – по словам Токаева, "это было бы неправильно, это было бы в конце концов неоправданно с точки зрения перспективы", - обещает Западу не нарушать санкции, рассматривает возможность участвовать в БРИКС, расширяет сотрудничество с Ираном.

В то же время Казахстан остается заложником своего географического положения. Центральноазиатский регион – это арена конкурентной борьбы между глобальными геополитическими игроками. И здесь между Россией и Китаем имеется традиционное разделение функций, описываемое китайской формулой "военно-политическое сотрудничество и экономическая конкуренция". Это означает, в частности, что ни РФ, ни КНР не захотят терпеть военного присутствия в регионе США.

Что касается экономики, то торгово-экономические связи Казахстана и России строятся таким образом, что попытки их разорвать будут очень болезненными.

В частности, для РК. Доходы бюджета республики примерно на 60 процентов обеспечиваются добычей и продажей нефти. При этом через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) Казахстан экспортирует почти 80 процентов своей нефти. На днях стало известно, что отгрузка казахстанской нефти в Новороссийске прекратилась. Это объясняют тем, что нашли мины времен ВОВ и теперь надо разминировать воды у терминала. На разминирование уйдет, как говорят, неделя. А это значит, что Казахстан не сможет экспортировать 1 миллион тонн экспорта нефти.

По словам казахстанских чиновников, нынешняя остановка КТК не повлияет на общие объёмы экспорта нефти. Однако потенциальное полное закрытие КТК или трубопровода в Самару стало бы для страны экономической катастрофой. Если остановить весь экспорт нефти через Россию и переориентировать потоки на Азербайджан и Китай - Казахстан в момент потеряет до 40 процентов доходов бюджета. И если в первое время их можно будет заменить резервами Нацфонда, то через 2-3 года иссякнут и резервы. Такая ситуация - это катастрофа для любой экономики. Это если не упоминать про возможность остановки любого другого экспорта через территорию России.

Товарооборот между Казахстаном и Россией за 2021 год составил 24,2 миллиарда долларов, а объем прямых инвестиций из России за последние 16 лет составил более 17,7 миллиарда долларов. Особенно активный и масштабный характер носит взаимодействие в топливно-энергетическом и горно-металлургическом комплексах, сельском хозяйстве, сферах транспорта и связи, автомобилестроении, машиностроении, обрабатывающей, химической и аэрокосмической промышленности.

Из Казахстана в Россию отправляются преимущественно минеральные продукты, товары химической промышленности, каучук, продовольствие и сельхозсырье, продукция машиностроения, металлы и изделия из них. В свою очередь в структуре поставок из России в Казахстан преобладают машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, каучук, продовольственные товары и сельхозсырье, металлы и изделия из них, минеральные продукты.

Конечно, все это привело бы де-факто к уничтожению ЕАЭС, прекращению военного сотрудничества, а также к потенциальной нестабильности на границе между РК и РФ. Но это очень дорогой по всем пунктам сценарий и для Казахстана, и для России, так что оставаться партнерами, развиваться с учетом взаимных интересов странам гораздо выгоднее.