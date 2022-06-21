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Ликвидация: Кабмин принял окончательное решение по колонии № 47 в Бишкеке

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- Айжан Мамбеталиева
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Кабинет министров КР принял постановление о ликвидации учреждения № 47 Службы исполнения наказаний.

СИН поручено решить вопросы высвобождения работников и дальнейшего прохождения службы сотрудников учреждения № 47 и осуществления необходимых выплат в соответствии с законодательством КР в сфере труда, осуществить передачу финансовых, товарно-материальных ценностей, в том числе черного металла, в соответствии с законодательством КР в сфере финансов, перевести осужденных и лиц, содержащихся под стражей в учреждении №47, в соответствующие учреждения СИН с обеспечением мер безопасности при конвоировании. Также провести иные мероприятия, связанные с ликвидацией учреждения № 47 и передислокацией соответствующего профессионального училища.

Также поручено образовать специальную ликвидационную комиссию. В ее состав, кроме руководства и соответствующих структур СИН, вошли представители Ситуационного центра администрации президента КР и Фонда по управлению госимуществом при Минэкономики и коммерции.

Комиссия должна решить вопросы по финансовым обязательствам учреждения № 47, в том числе по долгам перед Соцфондом КР;

произвести учет имущества учреждения № 47, подготовить ликвидационный баланс учреждения № 47 и внести его на утверждение кабмина;

принять иные меры в соответствии с гражданским и уголовно- исполнительным законодательством КР.

Министерству юстиции также поручено привести все свои решения в соответствие с настоящим постановлением. Расходы, связанные с реализацией постановления № 305, будут осуществляться в пределах средств СИН, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующие годы.

Общий контроль за исполнением постановления возложен на управление контроля исполнения решений при президенте и кабмине администрации президента КР.


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URL: https://www.vb.kg/419547
Теги:
ГСИН, Кыргызстан
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