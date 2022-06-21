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Новый офис в Бишкеке. Президент вынес предупреждение Тенгизу Болтуруку

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- Бакыт Басарбек
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Глава национального холдинга "Наследие великих кочевников" Тенгиз Болтурук не согласовывал решение о переезде из офиса в здании "Учкун" ни с кабинетом министров, ни с президентом. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

По его словам, Тенгиз Болтурук пояснил, что причиной переезда в другой офис стала нехватка рабочего места для работников в старом офисе в связи с созданием холдинга "Наследие великих кочевников".

"Месяц назад по этому факту по поручению президента Жапарова было начато разбирательство, а Тенгизу Болтуруку вынесено предупреждение за свое несогласованное решение.

В то же время гараж Кумтора был переведен в бывший гараж ЖК, то есть отныне арендная плата будет поступать государству. Раньше она поступала частным лицам.

В нынешнем офисе холдинг будет работать временно. Им выделили землю в Бишкеке под строительство нового офиса (в южной части столицы). Поставлена задача в течение года завершить строительство и переехать в новый офис", - написал Эрбол Султанбаев.


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URL: https://www.vb.kg/419551
Теги:
Кумтор, Садыр Жапаров, Тенгиз Болтурук
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