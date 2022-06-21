Погода
$ 80.02 - 81.02
€ 83.50 - 84.50

Знаменитый плавучий ресторан Jumbo в Гонконге затонул при буксировке

120  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Знаменитый плавучий ресторан Jumbo в Гонконге затонул при буксировке в Южно-Китайском море. Об этом пишет Daily Mail.

"Плавучий дворец" Jumbo Kingdom, который был известной достопримечательностью Гонконга, затонул через несколько дней после того, как его отбуксировали из гавани, где он стоял почти 50 лет.

По данным Aberdeen Restaurant Enterprises, управляющего рестораном, он столкнулся с "неблагоприятными условиями", когда проплывал мимо островов Сиша, также известных как Парасельские, и вода попала на судно.

Никто из членов экипажа не пострадал, но попытки спасти судно не увенчались успехом.

Плавучий ресторан Jumbo, длина которого составляет почти 80 метров, более четырех десятилетий был достопримечательностью Гонконга. В нем подавали блюда кантонской кухни для более чем 3 миллионов гостей, включая королеву Елизавету II и актера Тома Круза.

Когда началась пандемия коронавируса, объект закрыли. Из-за убытков и сложностей дорогостоящего содержания и обслуживания оператор решил безвозмездно передать его местному "Океаническому парку", однако там по этой же причине отказались его принять. В итоге ресторан решили пристроить за рубежом, осуществив буксировку в некий неназванный город в Юго-Восточной Азии. Но и и эта попытка не увенчалась успехом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419552
Теги:
Китай, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  