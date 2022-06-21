Знаменитый плавучий ресторан Jumbo в Гонконге затонул при буксировке в Южно-Китайском море. Об этом пишет Daily Mail.

"Плавучий дворец" Jumbo Kingdom, который был известной достопримечательностью Гонконга, затонул через несколько дней после того, как его отбуксировали из гавани, где он стоял почти 50 лет.

По данным Aberdeen Restaurant Enterprises, управляющего рестораном, он столкнулся с "неблагоприятными условиями", когда проплывал мимо островов Сиша, также известных как Парасельские, и вода попала на судно.

Никто из членов экипажа не пострадал, но попытки спасти судно не увенчались успехом.

Плавучий ресторан Jumbo, длина которого составляет почти 80 метров, более четырех десятилетий был достопримечательностью Гонконга. В нем подавали блюда кантонской кухни для более чем 3 миллионов гостей, включая королеву Елизавету II и актера Тома Круза.

Когда началась пандемия коронавируса, объект закрыли. Из-за убытков и сложностей дорогостоящего содержания и обслуживания оператор решил безвозмездно передать его местному "Океаническому парку", однако там по этой же причине отказались его принять. В итоге ресторан решили пристроить за рубежом, осуществив буксировку в некий неназванный город в Юго-Восточной Азии. Но и и эта попытка не увенчалась успехом.