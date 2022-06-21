В Кыргызстане отметят 100-летие Батыш Салиевой

В Кыргызстане отметят 100-летие выдающегося государственного деятеля Батыш Салиевой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

По данным пресс-службы, глава ведомства Кудайберген Базарбаев провел совещание в селе Талды-Суу Тонского района Иссык-Кульской области по подготовке юбилейных мероприятий в честь 100-летия Батыш Салиевой.

"Батыш Салиева дважды была министром социального развития Киргизской ССР, в общей сложности проработав на этой должности 25 лет. Именно благодаря ей в Кыргызстане появилась система интернатных учреждений, которая существует до сих пор. Батыш Салиева дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, четырежды была депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Возглавляла комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Совета национальностей Верховного Совета СССР.

"При ее участии построены до сих пор известные за пределами страны и любимые кыргызстанцами санаторий "Голубой Иссык-Куль", дома отдыха "Чолпон-Ата", "Ала-Тоо" и др. Для того чтобы сберечь озеро Иссык-Куль, она привлекла в разработку очистных сооружений пансионатов специалистов из Министерства обороны СССР. А сами пансионаты ездила пробивать у легендарного министра финансов Советского Союза Василия Гарбузова, который занимал пост 25 лет. Она стоит у истоков профсоюзного движения Кыргызстана", - рассказал Кудайберген Базарбаев.

По словам министра, впервые за годы независимости состоится чествование представителя системы социального обеспечения страны.

Праздничные мероприятия состоятся 1 июля, в день рождения Батыш Салиевой, и пройдут в ее родном селе Талды-Суу, а также в учреждениях системы социального обеспечения республики".